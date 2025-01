Zeca Camargo diz que 'ainda' não entendeu por que foi demitido da Band

Zeca Camargo, 61, afirmou que ainda não sabe por qual motivo foi desligado da Band em junho de 2024.

O que aconteceu

Camargo explicou que a decisão da emissora de não renovar o contrato ainda lhe é desconhecida. "Saí da Band em junho, não houve renovação do contrato. O programa diminuiu, foi para outro horário… Não sei exatamente o que aconteceu, até hoje não entendi a minha saída de lá", declarou em entrevista a Veja.

O apresentador foi para a Band em 2020. No canal, ele apresentou diversos programas, como "Zeca Pelo Brasil" e "Band Verão", até seu último trabalho à frente do "Melhor da Noite", que dividia com Glenda Kozlowski.