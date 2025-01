Selton Mello exalta Fernanda Torres e afirma: 'É a melhor parceira'

Selton Mello, 52, exaltou a parceria construída com Fernanda Torres, 59, durante as gravações do filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Mello afirmou que Torres "é a melhor parceira" possível em cena. "Foi um vínculo lindo que criamos conosco e com as crianças [que aparecem no filme]", declarou o ator em entrevista à revista norte-americana Variety.

Ele contou que, apesar de se tratar de um filme de drama, baseado em uma história real, a atriz deixava o ambiente mais leve. "Fernanda é super engraçada e, mesmo com a história trágica deste filme, ela conseguia ser hilária. Conseguíamos nos divertir atrás das câmeras, o que é perfeito".