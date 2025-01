Rosiane Pinheiro lembra namoro com Popó e exigência dele: 'Sofri muito'

Rosiane Pinheiro, 50, lembrou do breve namoro que teve com Acelino Popó Freitas, 49, quando era dançarina da Gang do Samba.

O que aconteceu

A ex-dançarina contou que ficou apaixonada pelo boxeador, mas a relação não durou muito. "Fomos apresentados por uma cartomante. A gente se apaixonou, mas namorou durante pouco tempo", disse ao podcast Lisa, Leve e Solta.

Rosiane contou que Popó fez uma exigência para que o namoro continuasse. "Ele estava treinando muito e eu tinha que viajar para a Europa com a Gang do Samba. Popó disse que eu tinha que escolher: 'Você fica comigo, vira minha esposa para viajar comigo para onde eu quiser e fica o tempo todo do meu lado ou você escolhe a sua banda e a gente termina aqui'. Foi o que ele exigiu."