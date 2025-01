De biquíni fio-dental e tomara-que-caia, famosas curtem domingo de sol

Larissa Manoela também se bronzeou no conforto do lar e ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. A atriz elegeu um biquíni rosa tomara-que-caia e posou sorridente com um livro nas mãos —André também aproveitou para colocar a leitura em dia.

Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach Imagem: Reprodução

Andréa Beltrão renovou o bronzeado e mostrou que está com suas habilidades esportivas em dia. A atriz optou por um biquíni preto para se refrescar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e aproveitou para bater bola na areia.

Andréa Beltrão aproveitou o dia de sol no Rio e foi à praia Imagem: Dan Delmiro / agnews

Paulo Vilhena está de férias com a família em Fernando de Noronha. O ator posou sorridente ao lado da esposa, Maria Luiza, e da filha do casal, Manoela.