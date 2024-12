Yeshua, 'negalora', abajur de arma: relembre as polêmicas de Claudia Leitte

Ela disse que tudo começou com uma brincadeira, mas que a situação ficou feia quando os convidados começaram a pisar nos pintinhos e matá-los. "A minha avó começou a pisar no pinto, e foi uma coisa... o pintinho 'piu' e, ploft, morrendo", relatou. "Foi um verdadeiro genocídio."

Na ocasião, ativistas e associações de defesa dos animais criticaram a cantora. No programa, que foi ao ar ao vivo, a história parece ter causado constrangimento em Fátima e nos demais convidados.

Sexo sem vontade

No mesmo ano, a cantora concedeu uma entrevista ao Gshow para falar sobre seu casamento e dar dicas de relacionamento. Então jurada de The Voice Brasil, ela disse que as mulheres deveriam estar sempre arrumadas para os homens.

Nunca fique descabelada na frente da pessoa que você gosta. Nem sem escovar os dentes, pelo amor de Deus (...) Vá correndo ao banheiro, escova os dentes, volta correndo para cama, finja que está dormindo e ó, o hálito fica incrível de manhã cedo. Claudia Leitte, na época

Além disso, ela também sugeriu que as mulheres precisavam fazer sexo, mesmo cansadas ou sem vontade, para "manter a chama acesa". "Se você está cansada, chegou do trabalho exausta, mas faz uma semana que não acontece nada e a pessoa está lá louca... Bota sua melhor lingerie e vai! Ou vai sem nada mesmo, mas vai! E se você achar que está um pouco fora do peso é só colocar uma meia-luz que isso resolve toda a situação."