Não foi só Naldo: Tata Werneck já se envolveu em polêmica com Gkay e Fiuk

Fiuk afirmou que Tata saiu do roteiro e ela rebateu. O cantor postou um vídeo no Instagram dizendo que já estava tudo certo entre os dois, e que Tata Werneck havia lhe mandado uma mensagem pedindo desculpas. E acrescentou: "A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado".

Em 2023, ele indicou que as coisas estariam "em paz" entre eles dois depois que comentou uma publicação de Werneck no Instagram. "Eu queria ter raiva de você mas não consigo? Alguém me ajuda?? hahhaha fofas", escreveu ele, em uma foto dela com a filha. "Nos amamos. Admita e vamos sair para conversar", rebateu Tata.

Acusação de assédio moral

Um ex-funcionário do Lady Night acusou Tata Werneck de assédio moral após não ter contrato renovado com o programa. Gabriel Muller trabalhou no programa por seis temporadas, e descreveu a experiência como "horror". Ele diz que ficou desempregado após ser acusado de algo que não fez —situação que não foi especificada.

Na época, a Globo se pronunciou através de nota. "A Globo desconhece os fatos relatados no post." Questionada se o ex-funcionário havia registrado o caso no compliance da emissora, ela não respondeu até a publicação deste texto. Tata Werneck também não se pronunciou.

Serviço para salário-maternidade

Tata Werneck e outros famosos divulgaram o perfil de uma assessoria que oferece facilidades e auxílio para conseguir o salário-maternidade —benefício do INSS que não precisa de ajuda para ser obtido pelos segurados. Tata Werneck não se pronunciou sobre o caso.