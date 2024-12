Quem é o galã da Globo com quem Sacha negou ter romance

Seus papéis mais recentes e com boa repercussão foram Jordão Nicácio, de "No Rancho Fundo" e David Cafajeste, de "Rensga Hits!". Em 2022, com o sucesso de "Rensga Hits!, revelou que namorava outro homem. Só em 2023 ele mostrou registros do namorado, o jornalista Rafael Barcellos.

Amizade com Sacha

Bali negou o affair após seus fãs especularem romance entre os dois por causa de uma foto compartilhada em que surge em clima íntimo com Alejandro. De acordo com o peão, "seria uma honra" namorar Claveaux, mas os dois são apenas amigos.

Sacha também explicou que deu o nome de Alejandro a um bezerro de A Fazenda. "Claveaux é meu irmão de alma há mais de 15 anos, por isso eu apelidei o bezerro da Fazenda com o nome dele. Se fosse um affair seria uma honra dizer, mas nenhuma das partes tem interesse", declarou o peão nos stories de seu perfil no Instagram.

Dentro de A Fazenda 16, Sacha Bali viveu romance com Larissa Tomásia, mas os dois não estão mais juntos. Já Alejandro Claveaux namora com o jornalista Rafael Barcellos.