De uma vez: Basílio mata charada e cai em desgraça em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (24) de Garota do Momento" (Globo), Basílio (Cauê Campos) descobre que Juliano (Fábio Assunção) tem um caso com Zélia (Letícia Colin). Com isso, o personagem deve ganhar ainda mais munição para chantagear o ricaço.

Nesse mesmo dia, a briga de Basílio e Beto (Pedro Novaes) virá à tona quando Beatriz (Duda Santos) afirma ao ex que ainda desconfia de seu comportamento com o amigo de infância.

Só que, durante uma conversa com a avó, Carmem (Solange Couto), Beatriz recebe conselhos acerca de seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio.