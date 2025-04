Cenas tensas: Maristela acaba com a alegria de Bia em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (2) em "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) decide se inscrever no concurso com Ronaldo (João Vitor Silva).

Pulso firme, Maristela (Lilia Cabral) retira Bia do concurso à força, deixando a neta inconformada.

Enquanto isso, Basílio (Cauê Campos) e Zélia (Letícia Colin) procuram provas contra Maristela e Juliano (Fábio Assunção).