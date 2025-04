Duas paixões inusitadas e acidente movimentam 'Garota do Momento'; entenda

No capítulo desta terça-feira (1º) de "Garota do Momento" (Globo), Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Em seguida, a secretária confessa a Anita que teme que Raimundo reate com a ex-mulher.

O medo de Marlene faz todo o sentido, uma vez que Raimundo e Lígia se aproximarão muitos nos próximos capítulos e até se beijarão.