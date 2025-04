Maristela tem ataque ao lembrar da filha que morreu em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lilia Cabral) tem ataque de fúria ao lembrar da filha que morreu no passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo vai acontecer durante o concurso de Rock do Clube Gente Fina. Após não conseguir fazer dupla com Beto (Pedro Novaes), Bia (Maisa) fará par com Ronaldo (João Vitor Silva).