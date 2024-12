Após brigar com Madá, Tati toma decisão surpreendente em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (19), da novela "Volta por Cima" (Globo), Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando.

Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson.

Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar.