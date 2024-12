Kim Kardashian foi essencial para libertar vítima de abuso da cadeia

Não demorou muito e Kardashian e Jackson formaram um vínculo por meio de cartas e telefonemas. "Acho que é apenas um pouco mais de um relacionamento emocional porque sinto profundamente a compaixão que ela merece depois de tudo o que passou", diz a socialite, que usou suas redes sociais em 2020 para defendê-la publicamente.

Nesta segunda-feira (16), o governador de Nova Jersey, nos EUA, Phil Murphy anunciou a mudança na sentença de Dawn Jackson, que será liberada após 25 anos. "Kim merece enorme crédito por isso", garantiu o político à People. "Ficamos todos tão emocionados, não conseguíamos acreditar", completou a empresária.

Inicialmente, Kim Kardashian não queria se envolver com crimes violentos quando começou a trabalhar com questões de justiça criminal. "Eu pensei que ficaria com delitos leves de drogas", ela diz. "Mas depois de conhecer pessoas dentro [da prisão] e ouvir suas histórias e olhar para a foto de Dawn Jackson com 5, 6 e 7 anos de idade quando ela estava sendo estuprada, você pensa: 'Como ninguém pôde ajudá-la?'", refletiu.