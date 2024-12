Após Eliéser realizar DNA, Kamilla Salgado exalta família: 'Minha benção'

Kamilla Salgado, 37, fez questão de exaltar sua família com Eliéser Ambrósio, 40, após o marido ser flagrado realizando um teste de paternidade.

O que aconteceu

Alguns dias após revelarem o resultado do exame de DNA, a mulher de Eliéser fez uma publicação no Instagram enaltecendo sua família. "Onde há todo amor do mundo! Toda proteção Divina! E onde DEUS habita! Aqui não tem escuridão, aqui na minha família Deus é o meu escudo e protetor! Minha família! Minha benção eterna!", escreveu.

Na semana passada, Eliéser foi flagrado realizando um teste de paternidade. A cena rapidamente repercutiu, visto que o ex-BBB tem dois filhos com Kamilla, com quem está desde que participaram do BBB 13.