Brad Pitt se arrepende de sucesso de bilheteria: 'Quase me enlouqueceu'

Ator não queria participar do filme. Seu papel como Aquiles surgiu como uma maneira de ressarcir o estúdio por ter saído de uma produção anterior, minimizando prejuízos do antigo papel.

Eu havia me tornado mimado ao trabalhar com David Fincher. Não estou esnobando o Wolfgang Petersen, 'O Barco' é um dos melhores filmes já feitos. Mas em algum lugar durante a produção, 'Tróia' havia se tornado uma coisa meio comercial. Toda cena era 'Olha só! Aí está o herói!'. Não tinha mistério algum.

Brad Pitt

Apesar disso, 'Tróia' foi sucesso. Em 2004, ele foi considerado o oitavo filme mais lucrativo do ano com US$ 500 milhões. Seu custo, apesar de absurdo, foi bem menor: US$ 175 milhões.

Mas a produção deixou Pitt praticamente traumatizado. Ele passou a escolher os projetos a dedo, para não ter riscos de abandoná-los no meio e pagar por ele atuando em algum papel que não queria.