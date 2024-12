Zélia dá tiro certeiro e descobre segredo de Bia em 'Garota do Momento'

Outra verdade que a loira deve descobrir é que Clarice (Carol Castro) tem uma filha perdida, uma vez que Bia não tem qualquer ligação com a falsa irmã.

Valéria (Julia Stockler) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela.

Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.