Giovanna Antonelli resgata fotos seminua e recebe elogios: 'Obra de arte'

Giovanna Antonelli, 49, resgatou em suas redes sociais um ensaio em que aparece seminua.

O que aconteceu

Nas fotos, a atriz posa sem roupa, com os detalhes do corpo cobertos ora pela penumbra, ora por seus cabelos. "Redescobrindo meus próprios universos. Porque arte é isso: se inspirar no passado, reinventar no presente e criar novas histórias. Como Vênus de Botticelli, inspiração desse ensaio fotográfico, que nos lembra que a força feminina é eterna, sensível e criativa — e como atriz, eu me reinvento em cada personagem, explorando a força e a essência de tantas mulheres", filosofou ela, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários do post, choveram elogios à beleza e ao charme de Giovanna. "Você é uma verdadeira obra de arte! Esse ensaio é tudo", derreteu-se um seguidor. "Giovanna do céu! A essas horas?", 'protestou' outro. "Perfeita demais, minha delegada Helô", acrescentou um terceiro, citando a personagem da atriz nas novelas "Salve Jorge" (2012) e "Travessia" (2023).