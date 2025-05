Chamado de 'demônio', Rico Melquiades rebate Fontenelle: 'Amargurada'

Rico Melquiades respondeu Antonia Fontenelle nas redes sociais depois de ser alvo de críticas da apresentadora, que zombou de sua aparência e o chamou de "demônio". O influenciador, campeão da 13ª edição de A Fazenda, não deixou barato e atacou Fontenelle.

O que aconteceu

A confusão começou quando Fontenelle comentou o depoimento de Rico na CPI das Bets. Em um vídeo, ela exibiu uma foto do humorista e criticou sua aparência: "O que diabo fizeram no olho desse menino? Olha para isso, gente! Que demônio feio da garoa!", disse ela através de um story.

A resposta de Melquiades veio poucas horas depois. "Você já se olhou no espelho? Você é uma velha, amargurada, que nenhuma emissora aqui do Brasil lhe quer, aí você criou um canal no YouTube flopado, entendeu? Flopado! Você nem pra reality show é convidada para você ver quão insignificante você é", disparou.