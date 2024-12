Por que Michael Schumacher não compareceu ao enterro de Ayrton Senna?

No domingo à noite, após a corrida, eu estava totalmente destruído. Pensei seriamente em me aposentar, enquanto lutava com o fato de que pessoas poderiam perder suas vidas ali. Não sabia se queria continuar e falei muito com [sua esposa] Corinna sobre isso. Me lembro que, no teste seguinte, estava tentando descobrir se ainda gostava daquilo. Michael Schumacher

Discussão entre Michael Schumacher e Ayrton Senna em 1992 Imagem: Hoch Zwei/Corbis via Getty Images

No depoimento à revista, o alemão ressaltou a admiração pelo brasileiro. "Eu amava a maneira com que ele pilotava. De um certo modo, Ayrton foi meu ídolo, apesar de eu não ficar feliz, no início, com a abordagem dele com os jovens pilotos, na época em que entrei na Fórmula 1. Mas era parte do jogo, então não foi um grande problema", completou.

O fim de semana do GP de San Marino terminou com as mortes de Ratzenberger e Senna. Na sequência da temporada, Schumacher travou uma disputa acirrada com Damon Hill. Guiando a Benetton, ele somou 92 pontos, um a mais que o piloto inglês da Williams.

Os episódios de "Senna" estão disponíveis na Netflix. Em seis capítulos, a produção detalha o início no automobilismo e a morte do ídolo brasileiro.