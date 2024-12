Nicolas Prattes diz que Zoe lhe trouxe autoconhecimento: 'Mágico'

Nicolas Prattes, 27, se derreteu ao falar sobre sua relação com Zoe, filha de Sabrina Sato, 43, com quem o ator vive um relacionamento há quase um ano.

O que aconteceu

O ator fez questão de conseguir uma folga das gravações de "Mania de Você" para estar presente na festa de seis anos da pequena. Nicolas Prattes chegou ao evento, em que Splash esteve presente, no mesmo carro que Sabrina Sato, Zoe e Duda Nagle.

Sempre demonstrando uma relação de carinho com a enteada, Prates se derreteu ao falar sobre a filha de Sabrina. "Minha relação com ela é mágica. É de um autoconhecimento para mim que só ela poderia me proporcionar".