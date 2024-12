Raul Gil, Michelle Barros e mais: os demitidos após morte de Silvio Santos

Após fortes rumores de que o "Programa Raul Gil" seria encerrado, o apresentador divulgou o fim de seu vínculo com a emissora na última sexta-feira (6). Raul Gil é um dos mais de 200 funcionários do SBT que foram desligados no último mês.

Raul Gil se despediu de seu público após 14 anos no ar e mandou um recado para Daniela Abravanel, que assumiu o comando do canal com a morte do pai. "A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contratações", declarou em seu perfil no Instagram.

A emissora passa por uma reestruturação para conter os danos de um prejuízo previsto de R$ 100 milhões em 2024. Segundo o Notícias da TV, 20% da folha de pagamentos foi desligada, o que inclui nomes famosos como Raul Gil. Confira outros nomes que foram demitidos: