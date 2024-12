Ratinho detona Simone Mendes e defende Simaria: 'Não é esse amor'

Ratinho, 68, disparou críticas a Simone Mendes, 40, durante o seu programa na MassaFM.

O que aconteceu

O apresentador comparou a postura entre Simone e Simaria, ex-dupla sertaneja, e expôs o que já presenciou em bastidores com as irmãs. "Simone Mendes é uma queridinha na televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim."

Ele aponta que a caçula da dupla evita e 'foge' de tirar fotos quando pedem. Em paralelo, Ratinho diz que Simaria é mais calorosa com fãs. "Não é esse amor que aparece. A Simaria é mais simpática que Simone, muito mais, eu testemunhei. Tratava todo mundo bem."