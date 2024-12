Isabella Santoni faz ensaio de biquíni e encanta fãs: 'Belíssima'

Isabella Santoni, 29, esquentou suas redes ao postar uma série de fotos de biquíni nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

A atriz compartilhou vários registros de uma viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. "Preparada para a melhor estação do ano! Chega logo, verão!", escreveu ela no Instagram.

Santoni apareceu pronta para se refrescar e renovar o bronze. Ela posou para fotos à beira de uma piscina, com uma boia na mão. A artista apostou num visual com tons de laranja e completou o look com uma flor no cabelo.