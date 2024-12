Quem é o marido de Galisteu? Casal se conheceu quando Senna ainda era vivo

Adriane fez "jogo duro" com Alexandre. Para ela, sexo no primeiro encontro era tabu. "Tem essa conversa que tem que enrolar o homem, porque ele não gosta [de mulher que transa no primeiro encontro], fala: 'Deu no primeiro encontro é 'facinha', 'facinha''. Isso eu sei que é das antigas, papinho que não combina mais. Mas tem 'boys' machistas", comentou em seu canal no Youtube em 2018. "Eu tinha essa onda de segurar, pergunta para o Alê. Ele suou pra me pegar", confessou.

Em 2009, ela acabou engravidando. Como os dois não eram casados ainda, ela revelou que ficou pensando na melhor maneira de dar a notícia e o levou a um restaurante, onde pediu a um garçom que depois servisse um charuto ao namorado. Alexandre demorou a entender o que o presente significava — e teria ficado chocado com a notícia. "Ele ficou dois dias mudo", contou em seu canal em 2017.

Reação de Alexandre quase separou o casal. Enquanto Adriane dizia que teria o filho com ele ou sem, o namorado continuava sem palavras. "Eu achei que a gente ia se separar. Fui pra casa da minha mãe, chorando. Depois de dois dias ele começou a conversar comigo. Falou: 'não, é que eu estava fazendo umas contas' e eu falei 'caralh*, mas dois dias de contas? Pqp!'. Fiquei tão brava", relembrou.

Grávida de 30 semanas, Adriane Galisteu também teve o seu "momento Demi Moore" na capa da revista "Contigo!" em 2010 Imagem: Divulgação/Danilo Borges/Contigo

Ele foi tomado por emoção novamente no nascimento do filho, em agosto de 2010. "Quando o Vittorio nasceu, eu vi um olhar do Alexandre que eu nunca tinha visto. E foi a partir dali que eu entendi ele como um porto seguro", confessou a apresentadora.

Adriane e Alexandre se casaram em novembro de 2010. O casal disse "sim" em uma cerimônia ao ar livre no Spa Sete Voltas, em Itatiba, no interior de São Paulo. A apresentadora entrou com o filho Vittorio, então com três meses, no colo no lugar do buquê.