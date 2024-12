Investigado, Roger Nores acusa hotel e gerentes pela morte de Liam Payne

Nores é investigado por negligenciar ajuda a Liam, que após criar uma confusão no saguão, foi levado à força pelos seguranças para seu quarto, onde foi trancado antes de morrer. Porém, o empresário alega que não é o responsável por deixar o cantor sozinho e acusa o gerente por deixá-lo preso em sua acomodação.

De acordo com o tabloide, Roger afirma que a morte do cantor aconteceu enquanto esteve estava tentando fugir do cômodo, tentando atravessar o parapeito. Para o empresário, isso se confirma pois Liam estava com uma bolsa e um chapéu na queda, o que mostra que ele levou pertences para deixar o quarto.

Com as acusações feitas pela defesa de Roger Nores, um juiz irá analisar as alegações e irá ao hotel para verificar a acomodação e as imagens das câmeras.