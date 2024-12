Madalena cai para trás com atitude inesperada de Jão sobre gravidez

Jão afirma que Chico (Amaury Lorenzo), ao fazer a fofoca sobre a gravidez, quis interferir no namoro dos dois. "Será que você não tá vendo que o Chico quer separar a gente? É tudo o que ele quer! Pra poder se reaproximar de você", fala o fiscal. "Eu tô confusa, preciso de um tempo pra absorver tudo. E não tô podendo desfocar do meu trabalho agora. É muita responsabilidade esse evento do seu Edson. Por favor, tenta entender. Depois a gente conversa", responde a protagonista.

Depois disso, Madá desabafa com Cida (Juliana Alves) a respeito da felicidade de Jão com a gravidez da ex-namorada. "O Jão sempre quis ser pai. A carinha dele de feliz, me comoveu. Mas é que eu não esperava que outra fosse dar um filho a ele. A gente tava fazendo planos de ter filhos no futuro", analisa a filha de Lindomar (MV Bill). "Presta atenção: O Jão ama você, e vocês precisam se apoiar muito pra poderem passar por isso juntos", rebate a motorista.

