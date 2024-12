Nanda Costa cita 'pausa' na relação com Lan Lanh para ficar com outras

Nanda Costa, 38, admite que passou por um momento de pausa em seu relacionamento com Lan Lanh, 56, e que, nessa fase, ficou com outras pessoas.

O que aconteceu

Costa explicou que sua relação com Lan Lanh sempre foi monogâmica, mas houve uma época em que ela começou a "olhar para o lado" e a parceira a mandou ir "viver". "A gente se separou em um momento. Com quatro anos de namoro comecei a olhar para o lado e o nosso combinado é monogâmico. Mas tinha essa coisa de comecei a olhar para o lado, o combinado não cabe [isso], como a gente vai fazer, [e ela falou] 'vai viver'. E eu vivi", declarou durante participação no Mamilos Podcast.

Atriz atribuiu breve separação ao desejo de viver novas experiências. "E que bom que eu quis voltar e deu tempo, mas eu já quis voltar assim 'vivi o que eu precisava', porque tem uma diferença de idade [entre a gente] e faltou eu viver umas coisas... Aí fiz uma bagunça, voltei e a gente conseguiu realizar esse desejo nosso [de ser mãe]".