'Já chegou me catando': como foi o 1ª encontro de Nanda Costa e Lan Lahn

Lan Lahn já tinha visto o trabalho de Nanda, mas como estava casada não pensava nela assim. "Eu sou monogâmica total. Claro que vejo as coisas, mas não tinha interesse", explica. No podcast "Mamilos", Nanda contou que sua admiração por Lan Lahn é mais antiga: ela se encantou pela percussionista num show de Cássia Eller, aos 14 anos. Depois, aos 20 anos, elas se reencontraram em um restaurante, mas ainda não havia rolado nada e só foram namorar anos depois.

As duas foram com expectativas diferentes para o primeiro encontro. Lan Lahn lembra que levou um espumante, enquanto a atriz deu de presente uma cachaça: "Eu super doce, toda gay, com um rosé. Aí Nanda chegou com uma cachaça, porque ela falou: pô, percussionista de Cássia Eller, roqueira, cabelo, tatuagem..."

Nanda foi mais direta. Lan Lahn afirma que teve de parar a pegação: "Ela já chegou me catando, me jogando, e eu: peraí! Vamos fazer um trabalho de base aqui".