Metalúrgico chega à pergunta de R$ 1 milhão no Domingão, mas desiste

O torneiro mecânico Clécio Mello, 61, chegou à fase final do Quem Quer Ser Um Milionário? do Domingão (Globo) deste domingo (1º).

O que aconteceu

O participante atingiu a penúltima fase do jogo com uma ajuda à disposição e usou o recurso para continuar na competição. "Percy Spencer foi o inventor de qual destes dispositivos?", dizia a décima quarta pergunta, valendo R$ 500 mil.

Com a ajuda da plateia, Clécio avançou no jogo, e Luciano Huck voltou a fazer a pergunta de R$ 1 milhão. "Em que ano e onde foi tirada a primeira fotografia?", perguntava a última e mais importante questão do jogo.