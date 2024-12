Babi Cruz diz que Arlindo tiraria filha da 'Fazenda' se estivesse saudável

A decisão de Babi foi motivada também por conta do estado de saúde de Arlindo Cruz.Ele sofreu um AVC em março de 2017, e lida com sequelas da doença até hoje. "Seleciono o que o Arlindo pode ver. Mesmo a gente tendo dúvidas sobre o grau de consciência que ele tem, prefiro passar só as coisas serenas para ele", disse em entrevista à Quem.

Não dá para ele assistir a alguém brigando com a Flora. Acho que se ele estivesse saudável, já teria invadido a fazenda e tirado a filha dele de lá. Tenho certeza. Apesar da gente sempre respeitar as decisões dos nossos filhos, o Arlindo não teria sangue-frio para assistir a muita coisa Babi Cruz

Sobre a participação de Flora no reality, Babi diz que aprova as escolhas da filha. Ela tem cuidado do neto, Ridan, enquanto ela está confinada. A criança tem sentido a ausência da mãe, de acordo com Babi. "A gente percebe que o que ele gostaria de ter era a mãe dele do lado."

Por fim, Babi fala sobre os planos da filha caso vença o programa. Ela contou que Flora pensa muito no futuro do filho, e quer investir na carreira de influenciadora plus size. "Além disso, a nossa realidade de vida mudou radicalmente com a doença do Arlindo. As nossas prioridades mudaram."