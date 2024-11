Leão: É de Casa virou 'porto' e mandar Thiago Oliveira para BBB é sacanagem

Um apresentador que acho talentoso é o Thiago Oliveira. Eu o achava ótimo no esporte, foi meu colega inclusive numa outra emissora [TV Gazeta de São Paulo], o chamaram para fazer entretenimento na Globo e o puseram no É de Casa. E trabalhar no É de Casa é o mesmo que trabalhar na Record. Agora vão tirá-lo do programa e vão jogá-lo como repórter do BBB. Repórter do BBB! Acho uma sacanagem, porque o Thiago é um rapaz lindo, talentoso... Fica parecendo com a história da Eliana, que eles não sabem onde pôr, então eles põem lá.

Leão Lobo

Thiago fará os boletins diários ao lado de Bia do Brás, ex-participante do reality show e agora influenciadora. O BBB 25 tem previsão de estreia para janeiro.

Mudanças à vista

Para 2025, a Globo deve promover uma série de mudanças na sua grade de programação aos sábados: uma delas será o lançamento do Bom Dia Sábado, novo telejornal que será comandado por Sabina Simonato e Marcelo Pereira, segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Com isso, o tempo de duração do matinal É de Casa deve diminuir.

