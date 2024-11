Rafa Kalimann posta fotos com barriga de fora após rumores de término

Rafa Kalimann, 31, postou fotos no Ceará nesta quinta-feira (28), dias após os rumores de que seu relacionamento teria chegado ao fim.

O que aconteceu

A ex-BBB compartilhou registros dos bastidores do 'Caldeirão com Mion' no Ceará. "O Caldeirão mais divertido que já participei... que delícia curtir tanto no Ceará com essa equipe que eu tenho um carinho enorme", escreveu ela no Instagram.

Rafa apostou em um look com a barriga fora para a gravação na praia e agradeceu pelo convite. "Obrigada, Marcos Mion, Lúcio Mauro Filho, Geninho Simonetti e todos que fazem esse programa acontecer, amo vocês. Não vejo a hora de ver no ar!", concluiu ela.