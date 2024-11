Tainá Müller diz que gravações de cena sexo costumavam ser abusivas

Tainá Müller, 42, disse que as gravações de cenas de sexo na TV e nos cinemas costumavam ser abusivas e constrangedoras para os atores.

O que aconteceu

Müller abordou o assunto ao ser questionada se o beijo técnico "é bom". "Beijo técnico geralmente não tem língua. Eu dou beijo técnico, claro que já não dei beijo técnico porque era pedido que tivesse mais realismo [na cena], mas eu acho que dá para fazer e convencer de uma forma técnica, principalmente cenas de sexo", contou durante participação no Mamilos Podcast.

Atriz então disse como eram feitas as cenas de sexo e admitiu que eram "abusivas". "Hoje se tem mais um cuidado com isso, [mas] quando eu comecei era bem abusivo o ambiente, principalmente para mulheres jovens. Eu passei por situações que, tipo, como se fosse um pressuposto da minha carreira eu ali, estar completamente disponível, seja para o que for, e não é assim".