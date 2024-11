Yas detona Ana Paula Minerato: 'Racista e cérebro do tamanho de ervilha'

A apresentadora Yas Fiorelo rebateu a fala da modelo e influenciadora Ana Paula Minerato, acusada de proferir declarações racistas em áudio vazado, durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta segunda-feira (25). Para Yas, Minerato foi "racista", "mau-caráter" e com "cérebro de ervilha".

Se vocês escutarem o áudio, é uma coisa medonha. E o pior ainda é que é por causa de macho. Ela está mandando esse áudio porque o cara preferiu ficar com essa mulher e não com ela. Ela não é nem capaz, o cérebro dela deve ser do tamanho de uma ervilha, isso sendo até generosa.

Yas Fiorelo

Um áudio atribuído a Ana Paula Minerato foi divulgado, nesta segunda, em páginas de fofoca nas redes sociais. Na gravação, supostamente enviada a um ex-namorado, a influencer critica o cabelo da atual namorada do rapaz. A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, que teria sido alvo das ofensas, rebateu as falas nas redes sociais. A ex-musa da Gaviões da Fiel ainda não se manifestou sobre as acusações. (Entenda a história abaixo)