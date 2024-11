Virginia refuta fala sobre look em festa da filha do motorista: 'Mal amada'

O visual escolhido por Virginia para a festa de debutante da filha de seu motorista, Saraiva, foi criticado por alguns usuários.

O que aconteceu

Depois de um dia cheio, Virginia foi para a festa de 15 anos de Julia, filha de seu funcionário. A influencer optou usar uma camisa lisa de sua marca e uma calça jeans na festa, visual que ela usou no trabalho durante o dia. Ao sair do evento, ela compartilhou dois comentários que recebeu de seguidores.

"Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no 'aniver' dela!", dizia o primeiro. Já o segundo disparava uma crítica sobre o visual simples na festa de luxo: "Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?".