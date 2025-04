Mulher acusa Nick Carter de estuprá-la e contagiá-la com ISTs

A denunciante afirma ainda ter sofrido de câncer cervical por conta do HPV que contraiu do astro pop. Essa doença em especial a teria obrigado a passar por tratamentos diversos e custosos, que envolveram até mesmo cirurgias.

Os advogados de Carter, Liane K. Wakayama e Dale Hayes Jr., negaram a veracidade das informações. De acordo com eles, seu cliente sequer se lembra de ter conhecido Laura, muito menos feito sexo com ela. "Isso é mais uma das mesmas bobagens da gangue de conspiradores e seus advogados que continuam a abusar do sistema judiciário para tentar arruinar Nick Carter. É inspirado no mesmo manual previsível: ficar à espreita por décadas até que o senhor Carter esteja comemorando um marco profissional e, então, esconder-se atrás do privilégio do litígio para fazer alegações totalmente falsas na tentativa de infligir o máximo de dano a Nick e sua família", declaram os representantes legais ao TMZ.