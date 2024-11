Raul Gazolla descreve momento sobrenatural após 6° infarto: 'Fiz passagem'

Entre eles, está a tadalafila, conhecido por ser útil no tratamento de disfunção erétil. Gazolla negou o uso com essa função. "Não tem nada a ver com sexo. Eu uso para melhorar a minha circulação sanguínea", afirmou.

Gazolla ainda compartilhou as teorias que explicariam a sequência de problemas cardíacos. "É genético, hereditário, e estresse. Eu tive dois grandes estresses na vida e uma hora a conta chega. Chegou com 54 anos e foi o infarto", afirmou, detalhando que o assassinato da namorada Daniella Perez e a morte do sobrinho Ricardo em um acidente foram seus maiores traumas.

O ator sofreu o primeiro infarto aos 54 anos, em um aeroporto. De início, ele confundiu o mal-estar com uma intoxicação alimentar. Depois desse ataque, o famoso já precisou implantar um "stent".

Um ano depois, durante um treino de jiu-jitsu, ele sofreu a segunda ocorrência. Segundo relatado por Gazolla, ele recebeu orientações para não treinar com uma frequência cardíaca acima de 180 batimentos por minuto e seguiu a recomendação. Mas no final daquele ano, abusou dos alimentos doces e gordurosos, apresentando sequencialmente mais dois infartos.

