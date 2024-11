Piada com enchente, Teleton e mais: os humoristas que já foram 'cancelados'

Em um vídeo publicado na quinta (21) em suas redes, Abner Dantas simula uma pessoa se afogando. O conteúdo seria para promover suas apresentações em Canoas e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ambas canceladas após o acontecimento.

"Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo. Garanta o seu ingresso e venha assistir a esse espetáculo de desrespeito", escreveu Dantas na legenda de seu vídeo. A casa de shows decidiu cancelar as apresentações.

Léo Lins

Leo Lins Imagem: Reprodução/Instagram

O humorista Leo Lins foi demitido do SBT, em 2022, devido a uma piada feita com uma criança com hidrocefalia, cuja história havia passado no Teleton. A piada foi considerada "de extremo mau gosto" pela AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

"Eu vi um vídeo de um garoto do interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e todos estão felizes e tomam banho", disse Lins em vídeo nas suas redes.