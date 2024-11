Veja look de Beatriz que vai fazer Bia quase morrer do coração

Bia (Maísa) vai quase morrer de tanta inveja ao ver Beatriz (Duda Santos) com um look belíssimo nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Tudo começa com Beto (Pedro Novaes) decidindo apresentar a nova namorada para a família. O mocinho escolhe a festa de formatura de Ronaldo (João Vitor Oliveira) como a ocasião para levar a protagonista até sua casa.