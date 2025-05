Além de Virginia e Rico: quem são os famosos na mira da CPI das Bets?

Adélia Soares, ex-BBB e advogada de Deolane Bezerra, também seria ouvida nesta semana, mas conseguiu habeas corpus no STF para faltar a convocação. Segundo investigação, Adélia se associou à máfia chinesa para abrir empresas de fachada de jogos de azar no Brasil. Ela teria criado uma empresa chamada Playflow com documentação falsa em Suzano (SP), tendo movimentado cerca de R$ 2,5 bilhões em operações cambiais fraudulentas para possibilitar a remessa das apostas ao exterior.

Com aval do STF, Deolane Bezerra também não compareceu à CPI das Bets em abril. Influenciadora também foi liberada da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas pelo STF em outubro de 2024. A influenciadora é investigada por lavagem de dinheiro e chegou a ser presa em 2024.

Fernandin OIG, empresário e influenciador digital, negou ser dono do Jogo do Tigrinho em sessão realizada em novembro.Segundo Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, tem uma possível associação ao jogo de cassino on-line Fortune Tiger e sua empresa, a OIG, é suspeita de facilitar operações de apostas on-line, o que estaria relacionado a possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro.

Quem ainda pode ser ouvido?

CPI já aprovou a participação de outros influenciadores. Vale destacar que o STF já recordou que, embora as CPIs possuam poderes judiciais de instrução, estes devem respeitar os direitos constitucionais, como o direito ao silêncio e à não autoincriminação.

A maioria das convocações e dos convites acima foi aprovada no início da comissão, em novembro do ano passado, mas nem todas foram agendados ainda.