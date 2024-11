Carlinhos Maia revela ter expulsado cunhado de sua casa: 'Não é cabaré'

Carlinhos Maia, 33, revelou ter expulsado o cunhado, Babal Guimarães, 32, da mansão onde vive com o marido, Lucas Guimarães, 30.

O que aconteceu

Tudo começou quando Carlinhos convidou amigos para conhecerem uma nova ala da residência, que remete a um pub. Segundo o portal NaTelinha, MC Daniel, Kell Smith, Gilmelândia e Ludmilla Anjos estavam entre os famosos chamados pelo comediante.

Babal, entretanto, irritou o anfitrião ao levar outras dez pessoas para a reunião sem consultá-lo previamente. "[Babal] me traz umas dez pessoas aqui sem me perguntar, achando que a gente tava numa praça pública. O que me irrita não são as pessoas penetras, mas a pessoa que me conhece [e faz isso]: vem e traz um monte de gente", reclamou o influencer.