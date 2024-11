Após receber ordem inesperada, Jão esculacha Rosana em 'Volta por Cima'

O namorado de Madalena (Jéssica Ellen) fica revoltado. "Desculpe, mas eu não tô acreditando nesse seu pedido. É sério mesmo que o senhor não quer que eu ensine o meu trabalho pro seu filho, seu Edson?", pergunta o mocinho.

Jão dá um esculacho em Edson e em sua esposa. "Não me leva a mal, seu Edson. Mas acho que tá na hora da Rosana deixar de ser mimada pelo senhor. E de parar de implicar comigo também. Se o Nando escolheu aprender alguma coisa comigo, eu não vou me negar!", afirma.

Edson se irrita, sem saber que Jão é seu filho biológico. "Pois agora não é mais um pedido. É uma ordem! Eu exijo que você acate a minha ordem e diga ao Nando que não vai mais ser o mentor dele", grita.

O fiscal continua enfrentando seu verdadeiro pai. "Eu não vou mentir pro garoto. O senhor me desculpe, seu Edson, mas essa é uma decisão sua. O senhor é que tem que dizer pro seu filho que não quer mais que eu oriente ele aqui na Formosa. E acho que os problemas da sua família não me dizem respeito. Com licença", fala.

