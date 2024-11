Velório de Liam Payne terá todos os integrantes do One Direction; veja

Liam pode ter sido um superstar global, mas para o Geoff e Karen, ele sempre será o menininho deles. Vai ser um dia incrivelmente difícil.

Essa será a primeira vez que todos os membros do grupo se reúnem em 9 anos. O último show do grupo com a formação completa foi em outubro de 2015, em Sheffield, na Inglaterra.

Zayn Malik alterou datas de shows de sua turnê para comparecer na cerimônia, segundo o jornal The Mirror. Na semana passada, o cantor anunciou que teria que adiar duas apresentações na cidade de Edimburgo, na Escócia, por conta de "circunstâncias imprevistas". Os shows que aconteceriam nos dias 20 e 21 de novembro foram remarcados para dezembro.

A namorada de Liam, Kate Cassidy, deve comparecer ao funeral com Simon Cowell. O produtor e jurado do "The X Factor" teve um papel fundamental no início da carreira de Liam e da formação do One Direction.