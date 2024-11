Novo vilão mal chega em 'Volta por Cima' e já desgraça a vida de Moreira

Enrique Díaz já tem data para entrar em "Volta por Cima": o ator surge encarnando Gerson Barros no sábado (23). Já na primeira aparição seu personagem causará grande sofrimento em Moreira, papel vivido por Tonico Pereira.

O que vai acontecer

Gerson é um contraventor, inicialmente antigo rival do falecido Baixinho (Rodrigo Garcia). Com a morte do bicheiro, ele passa a enfrentar Violeta (Isabel Teixeira).