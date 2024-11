'Volta por Cima': Rosana dá apavoro em mulher humilde e ganha nova inimiga

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) enfrenta Neuza (Valdineia Soriano).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após discutir com Jão (Fabrício Boliveira), a esposa de Edson (Ailton Graça) vai até a lanchonete do ponto final provocar a mãe do protagonista. "Neuza! Será que a gente pode falar um minutinho? A educação que você deu ao seu filho foi muito falha, sabe? Ele apareceu na minha casa sem ser convidado", diz a madame.