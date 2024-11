Fabiula sobre saída da Globo: 'Não posso ser a funcionária que precisam'

Ela também disse que hoje opta por trabalhos menores, com menos tempo de gravação, ao contrário de novelas. "Quando você é contratado você tem que cumprir, não pode ficar dando 'não' [...] E não deixei de trabalhar, só migrei para outros lugares. Os projetos pequenos hoje, com pouco tempo, me interessam mais do que os longos".

Fabiula Nascimento anunciou sua saída da Globo em janeiro de 2024. Ela ficou 14 anos como contratada da emissora e participou de sucessos como "Avenida Brasil" (2012) e "Bom Sucesso" (2019).