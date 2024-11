Leticia Colin desabafa e diz que 'não dá para casar com machista'

Solteira desde o fim do casamento com Michel Melamed, Leticia Colin destacou que só se relaciona com homens progressistas.

O que aconteceu

Colin abordou o assunto ao falar sobre a nova fase de sua vida como solteira. Em entrevista à Veja, a atriz foi questionada se seu novo estilo com roupas mais curtas reflete a busca por "algo perdido", o que ela negou. Ainda, a artista exaltou a "relação feminista" que mantinha com Melamed e, por esse motivo, destacou que não conseguiria viver algo diferente disso.