SBT muda programação e cancela retorno de 'Chaves' à TV aberta

Além de desistir do retorno de "Chaves", o SBT também suspendeu a transmissão de "As Aventuras de Poliana". O canal ainda desistiu de alterar o horário de "A Caverna Encantada" e de diminuir o período de duração do "Tá na Hora", programa policial comandado por Marcão do Povo.

SBT mudou o horário de exibição do "Chega Mais". O programa irá ao ar agora às 9h. A partir das 11h, a atração será substituída pelo "Chega Mais Notícias", que é apresentado por Michelle Barros.

A emissora criada por Silvio Santos (1930-2024) tem decaído na audiência e hoje disputa o terceiro lugar com a Band. O comando do canal está sob responsabilidade de Daniela Beyrute, uma das herdeiras de Silvio.