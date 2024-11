Choro, barraco e 'frigideirada' marcam nova reviravolta em 'Mania de Você'

Os dois vão roubar o caderno de receitas de Viola e, no dia de uma importante premiação ao restaurante, vão acusá-la de ter roubado as receitas e a vida que deveria ser de Luma. Toda a imprensa estará presente e verá a ruína de Viola.

O golpe, claro, tem apoio de Mércia (Adriana Esteves). "Luma sofreu esse tempo todo, coração ingênuo, ensinou a cozinhar, deu no que deu, foi enganada. O Mavi foi muito enganado também. Traiu ele com um assassino", diz Mércia ao chegar ao restaurante aos jornalistas.

A situação vai esquentar quando Viola se deparar com Luma dando entrevista aos jornalistas e afirmando que ela é a nova chef do restaurante. "Me calei por muito tempo em nome de uma falsa amizade, mas o fato é que a Viola roubou todas as minhas receitas e, a partir de hoje, eu serei a chef desse restaurante. O nome dele passa a ser Maresia. A Viola é uma usurpadora", afirma Luma aos repórteres.

"Isso é mentira. Todas as receitas são minhas. Esse restaurante foi construído a partir do meu suor, de todas as minhas receitas, ela sabe disso, ela trabalhou aqui esse tempo todo sabendo disso", dispara Viola.

A briga continua dentro da cozinha, onde o clima pega fogo. Luma mostra aos jornalistas o caderno de receitas como se fosse dela, deixando Viola agoniada: "Esse caderno é meu", grita a mocinha, injustiçada.

Fora de si, a mocinha se desespera e quebra tudo o que vê pela frente. Panelas, pratos, talheres... Tudo vai parar no chão, deixando clientes, imprensa e funcionários, incluindo a patissier Dhu (Ivy Souza), chocados.