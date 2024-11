Gagliasso sobre exposição no Surubaum: 'Se falar o que não devia, corta'

Bruno Gagliasso, 42, falou sobre a exposição do programa Surubaum, que comanda ao lado da esposa Giovanna Ewbank, 38.

O que aconteceu

Gagliasso explicou que aceitou se expor no programa que fala de sexo, mas que se falar algo que não devia é só editar, porque a atração é gravada. "Cara, quando eu embarquei, sabia que ia falar de tudo. Não teve essa discussão, até porque se não devia ter falado corta [na edição]", declarou em entrevista no canal do YouTube de Fernanda Gentil.

O ator destacou que deu certo unir também a vida profissional com Ewbank, além da vida privada. "A gente gosta de estar junto e a gente se respeita. Embarquei nessa porque confio muito nela, ela é uma boa apresentadora e eu decidi arriscar".